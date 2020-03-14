В Одессе взорвалась граната во дворе жилого дома [ Редактировать ]
В Одессе во дворе частного жилого дома взорвалась граната. Об этом сообщает "УНН".
Так, граната взорвалась 13 марта вечером. Неизвестные бросили гранату во двор дома. Взрыв гранаты повредил стену дома и зеленые насаждения вокруг. К счастью, никто из людей не пострадал.
Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли фрагменты гранаты. Отркыто уголовное производство по ст. 296 УК Украины (хулиганство).
Мы писали о том, что в Берлине прогремела стрельба. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения.
Раньше сообщалось о том, что в Днепре посреди улицы взорвалось авто. А также 27 января, вспыхнуло здание Минкульта
Кроме того, в Киеве прогремел взрыв в больнице.
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