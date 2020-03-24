Лев Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус [ Редактировать ]
Российский певец Лев Лещенко и его жена Ирина находятся в больнице с подозрением на коронавирус. Об этом "Интерфаксу" сообщил концертный директор артиста Олег Дмитриев.
11 марта 78-летний Лещенко и его 65-летняя жена вернулись из США и Канады. У супругов были симптомы ОРВИ, поэтому они вызвали врача на дом, однако к ним никто так и не приехал.
Они провели в режиме самоизоляции 10 дней, после чего решили сами поехать на обследование в больницу. Там у них взяли анализы, результаты будут через три дня. Состояние певца медики оценивают как стабильное.
Сообщается, что Лев Лещенко и его супруга находятся в больнице в московском поселке Коммунарка, который был приспособлен для пациентов с коронавирусом. Сейчас там под наблюдением находятся 412 человек, у 82 из них подтвердилась коронавирусная инфекция.
Как сообщали "Подробности", по последним данным, в России выявлено 495 случаев заражения коронавирусом, больше всего инфицированных в Москве - 290.
по теме
Число зараженных коронавирусом в России выросло до 495
За последние сутки в России зарегистрированы 57 новых случаев заражения коронавирусом. Погибших от вируса пока нет, 22 человека вылечились и были выписаны.
Московских пенсионеров обязали сидеть дома - заплатят по 4000 рублей
Для компенсации дополнительных расходов в связи с режимом самоизоляции пожилым москвичам будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 000 рублей (1355 гривен).
В России коронавирусом за сутки заболели 54 человека
Наибольшее количество новых случаев заражения в Москве - 33 человека. В российской столице зафиксирован 141 случай коронавирусной инфекции.
В России зафиксирована первая смерть от коронавируса
В московской больнице умерла 79-летняя женщина с целым "букетом" хронических болезней: сахарный диабет, атеросклероз и гипертония.
Росія винна у розпалюванні коронавірусної паніки в Україні та ЄС
Про це йдеться в документі Європейського союзу, який цитує агенція Reuters. "Російськими державними ЗМІ і прокремлівськими виданнями ведеться значна дезінформаційна кампанія щодо Covid-19