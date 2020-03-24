Российский певец Лев Лещенко и его жена Ирина находятся в больнице с подозрением на коронавирус. Об этом "Интерфаксу" сообщил концертный директор артиста Олег Дмитриев.

11 марта 78-летний Лещенко и его 65-летняя жена вернулись из США и Канады. У супругов были симптомы ОРВИ, поэтому они вызвали врача на дом, однако к ним никто так и не приехал.

Они провели в режиме самоизоляции 10 дней, после чего решили сами поехать на обследование в больницу. Там у них взяли анализы, результаты будут через три дня. Состояние певца медики оценивают как стабильное.

Сообщается, что Лев Лещенко и его супруга находятся в больнице в московском поселке Коммунарка, который был приспособлен для пациентов с коронавирусом. Сейчас там под наблюдением находятся 412 человек, у 82 из них подтвердилась коронавирусная инфекция.

Как сообщали "Подробности", по последним данным, в России выявлено 495 случаев заражения коронавирусом, больше всего инфицированных в Москве - 290.