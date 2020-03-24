Друга смерть за два дні. В Івано-Франківській інфекційній лікарні померла ще одна жінка з підозрою на Covid-19. Нагадаємо, напередодні померла жителька приміського села, яка також була госпіталізована з підозрою на коронавірус. Причину смерті мають встановити у столиці найближчими днями.

А лідером за кількістю інфікованих серед українських регіонів залишається Чернівецька область. На сьогодні там підтверджено 38 випадків. Одна людина померла. Яка наразі ситуація на Буковині та чи всі жителі дотримуються карантину?

У Чернівецькій області 13 нових інфікованих коронавірусом. Одна людина - з обласного центру, решта - з районів. Серед заражених є діти.

Наталія Гусак, заступник голови Чернівецької облдержадміністрації:

Ми маємо 6 дітей і так само маємо старшого віку - 55 років. У більшій мірі - це люди 20-30 річні і це так само для нас є, скажімо, великим знаком запитання. Тому що, ви знаєте, що всі випадки, які ми підтверджували, - в більшій мірі це є саме люди молоді.

Лабораторно підтверджено 38 випадків зараження коронавірусом. Найбільше хворих - з села Колінківці Хотинського району. Там оголосили надзвичайну ситуацію - у селі встановили блок-пости. На в'їздах та виїздах людям міряють температуру. Вулиці дезінфікують.

Дмитро Мельник, сільський голова Колінківців:

Обробляємо наше село хлоркою і іншими препаратами, які знезаражують повітря: машинами, тракторами.

У Чернівцях уже тиждень не ходить громадський транспорт. Їздити на власних автівках поки що можна. Комендантську годину не запроваджували. Зачинені школи, садки й навіть центральний парк. Від сьогодні не працюють і обмінники.

Олексій Каспрук, міський голова Чернівців:

Не буде дозволено працювати таким важливим, я вважаю, уряд мене підтримає, як: станції техобслуговування, автомийки, пункти обміну валют, зоомагазини.

Частина містян заходами безпеки таки нехтує і вдома не сидить: ходять переважно до аптек та по продукти. Медики ж просять не виходити на вулицю без нагальної потреби, щоб уникнути подальшого поширення інфекції. Ситуація вкрай серйозна: Буковина - серед умовних лідерів із зараження коронавірусною інфекцією. Щоб "розвантажити" медиків та уникнути скупчення хворих, у районах створені госпітальні бази. У Чернівцях це міська лікарня №1. Тут зможуть прийняти до 60 пацієнтів.

Наталія Гусак, заступник голови Чернівецької облдержадміністрації:

У них було декілька різних відділень, з яких вони перепрофілювали, але є реанімаційні відділення. Тобто, там палати, де підведено кисень, де працюють апарати ШВЛ. Так само готові до пацієнтів з Covid-19.

Сьогодні ж в область надійшов медичний вантаж із Китаю: маски, захисні костюми і тест-системи.