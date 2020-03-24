В Тернопольской области подтвердили еще один случай коронавируса [ Редактировать ]
Во вторник, 24 марта, в Тернопольской области подтвердили два новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.
Сообщается, что инфицированной является жительница Монастырского района.
"Жена больного Covid-19, который сегодня доставили в Тернопольскую городскую больницу скорой помощи. Сейчас пациентка находится в Монастырской больницы", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Тернопольской области количество случаев инфицирования коронавирусом выросло до пяти.
Ранее мы писали, что среди заразившихся коронавирусом на Буковине - шестеро детей.
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