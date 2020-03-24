Во вторник, 24 марта, в Тернопольской области подтвердили два новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

Сообщается, что инфицированной является жительница Монастырского района.

"Жена больного Covid-19, который сегодня доставили в Тернопольскую городскую больницу скорой помощи. Сейчас пациентка находится в Монастырской больницы", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Тернопольской области количество случаев инфицирования коронавирусом выросло до пяти.

Ранее мы писали, что среди заразившихся коронавирусом на Буковине - шестеро детей.