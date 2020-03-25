Українські військові передали гуманітарну допомогу у Нижнянський психоневрологічний диспансер

Нижнянський психоневрологічний диспансер розташований лише за кілька кілометрів від лінії фронту - періодично тут чути вибухи. 155 пацієнтів потребують особливої уваги, але попри близькість до лінії фронту та протикоронавірусні заходи, про цих людей не забувають