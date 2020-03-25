У 5-летней девочки из желудка достали метровый ком волос [ Редактировать ]
В России, в городе Нижнекамск пятилетняя девочка долгое время жаловалась родителям на боли в животе. Когда ее отвезли в больницу, хирурги достали из желудка метровый ком волос. Об этом сообщает Kazanfirst.
Специалисты провели обследование в ходе которого обнаружили в желудке, двенадцатиперстной кишке и части тонкого кишечника огромный клок волос.
Ребенка срочно прооперировали, и извлекли клок волос весом 300 грамм и длиной - метр длиной. На текущий момент девочка чувствует себя хорошо и ее готовят к выписке.
Врачи отметили, что данная патология встречается у детей, жующих и глотающих волосы.
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