Зараженная коронавирусом девушка рассказала о синдромах болезни (видео) [ Редактировать ]
На YouTube появилось видео, в ходе которого рассказывается о синдромах заражения коронавирусом.
Его записала девушка, которая вернулась из Франции.
Молодая мама рассказала о том, каким было ее самочувствие и что ее ждало в больнице, когда она обратилась к врачам.
Отметим, что сейчас заболевшая находится на самоизоляции дома.
Напомним, коронавирусом заразился народный депутат Украины - Сергей Шахов. Также Covid-19 инфицирована и его жена. Он также рассказал о своих симптомах. В связи с этим, в парламенте ищут коронавирус. Позже стало известно, что его состояние ухудшилось.
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