На YouTube появилось видео, в ходе которого рассказывается о синдромах заражения коронавирусом.

Его записала девушка, которая вернулась из Франции.

Молодая мама рассказала о том, каким было ее самочувствие и что ее ждало в больнице, когда она обратилась к врачам.

Отметим, что сейчас заболевшая находится на самоизоляции дома.

Напомним, коронавирусом заразился народный депутат Украины - Сергей Шахов. Также Covid-19 инфицирована и его жена. Он также рассказал о своих симптомах. В связи с этим, в парламенте ищут коронавирус. Позже стало известно, что его состояние ухудшилось.