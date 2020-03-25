"Буковель" досрочно закрывает сезон из-за коронавируса [ Редактировать ]
Со среды, 25 марта, туристический комплекс "Буковель" закрывается. Курорт досрочно заканчивает зимний сезон 2019-2020 в связи с карантином.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте курорта.
"ТК "Буковель" присоединяется к жесткому карантину, который будет распространяться на все услуги на всей территории комплекса и с завтрашнего дня прекращает принимать туристов. Все сервисы будут закрыты. Мы решили не рисковать здоровьем наших гостей и приняли решение о досрочном завершении зимнего сезона", - говорится в сообщении.
Всех, кто забронировал проживание в отелях "Буковель" на ближайший период, просят писать на почту [email protected] для решения вопроса.
К слову, карантин в Украине продлили еще на 3 недели. По всей Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации.
По состоянию на 25 марта в Украине подтверждено 113 случаев заболевания Covid-19.
Ранее Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.
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