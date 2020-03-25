По состоянию на 25 марта, в Киеве зафиксирован 31 случай заболевания коронавирусом, 10 из них находятся на лечении дома, еще 21 - в больницах, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Вчера вечером получили… еще три лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Все трое - киевляне, мужчины. Двое из них лечатся дома, на самоизоляции, один - 5-летний киевлянин, который вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу.

Всего, по словам Кличко, 20 человек проходят лечение в Александровской больнице, еще один - в городской больнице №4.

Также Кличко сообщил, что в Киевский городской лабораторный центр сейчас проверяет на подтверждение коронавируса более 30 образцов.

"На сегодняшний день в Киеве протестировано 1355 киевлян экспресс-тестами и лабораторными исследованиями", - добавил он.

Мэр напомнил, что в Киеве есть семь медицинских учреждений, определенных как опорные для приема больных коронавирусной инфекцией.

Это Киевская городская больница №4, Городская клиническая больница №9, Киевская городская больница №1, Детская клиническая инфекционная больница, городские родильные дома №3 и №5.

По словам мэра украинской столицы, все эти учреждения обеспечены экспресс-тестами, расходными материалами и средствами защиты. Он также подчеркнул, что средства индивидуальной защиты в первую очередь передаются медикам этих опорных больниц.

Кличко также призвал правоохранительные и контролирующие органы привлекать к ответственности нарушителей карантина, чтобы те хотя бы таким образом понимали степень собственной ответственности.

"Если у кого-то не хватает ума и сознательности, - пусть понимают таким образом и не подвергают опасности себя и людей вокруг", - сказал он.

Напомним, по всей Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации.