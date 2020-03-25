В среду, 25 марта, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 3 новых случаях инфицирования коронавирусом в столице.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.



"В Киеве увеличивается тревожная статистика. Сегодня днем добавились еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом", - написал он.



Кличко уточнил, что данные о новых инфицированных получил от "Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины".



Все трое киевлян, у которых лабораторные исследования подтвердили коронавирус, - мужчины в возрасте 31 год, 36 лет и 67 лет. Двое из них недавно вернулись из Израиля, один - из Объединенных Арабских Эмиратов. Всех трех пациентов госпитализировали в Александровской больнице столицы.



Теперь общее количество инфицированных коронавируса Covid-19 в столице выросло до 34 человек.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.