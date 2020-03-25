Євросоюз обмежив в'їзд громадянам третіх країн [ Редактировать ]
Євросоюз обмежив в'їзд громадянам третіх країн. Забороняють усі несуттєві поїздки. Обмеження діятиме щонайменше 30 днів.
Виняток зроблять лише для дипломатів, науковців та медиків, які протидіють поширенню коронавірусу.
Більшість держав Євроблоку обмежила пересування своїх громадян, заборонивши перетинати внутрішні кордони ЄС, зокрема всередині Шенгену.
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