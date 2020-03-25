Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главами церквей вопрос безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

"Руководители церквей понимают, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей соглашаются с этим", - заявил Владимир Зеленский.

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Также рассматривается возможность размещения патрулей возле храмов и церквей. Отмечается, что в случае большого скопления людей они должны будут проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг.

Владимир Зеленский также сообщил, что существует договоренность с главами церквей по вступлению при необходимости их представителей в областных штабов, которые занимаются предотвращением распространения COVID-19.

Президент подчеркнул, что самым сложным остается вопрос Пасхальных праздников.

"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать это большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", - сказал глава государства.

Напомним, в Украине объявили режим ЧС по всей стране и продлили карантин еще на 3 недели.