В среду, 25 марта, в Одессе подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом Covid-19. Об этом заявил глава областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.

По его словам, оперативные данные тестов предоставил лабораторный центр Министерства здравоохранения в Одессе.

"Положительные результаты на Covid-19 поступили на жителей Одессы: мужчину 1973 года рождения, женщину и мужчину 1965 и 1963 года соответственно. Более подробная информация уточняется", - отметил Куцый.

На данный момент в Одесской области зафиксировано четыре случая Covid-19.

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