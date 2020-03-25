Коронавирус в Украине: число зараженных возросло [ Редактировать ]
В Украине число зараженных коронавирусом Covid-19 выросло до 136. Об этом сообщил и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире "Украинского радио".
"По состоянию на сейчас у нас уже есть информация о 136 случаях, лабораторно подтвержденных", - заявил Кузин.
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Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
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