За останню добу від ускладнень від коронавірусу в Україні померли двоє людей. У Тернополі - літній чоловік, а в Івано-Франківській області - жінка. Обоє довго займалися самолікуванням й надто пізно звернулися до лікарів.

Усього по країні померли п'ятеро і зафіксовано 145 інфікованих COVID-19. За добу виявлено 32 нові випадки зараження.

Серед них четверо лікарів з Тернопільщини, які імовірно контактували з хворим пацієнтом. Вперше інфікування коронавірусом виявили на Волині, Сумщині, Херсонщині, Луганщині та Запоріжжі.

Загалом хворобу підтвердили в 15 областях.