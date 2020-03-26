Поліція України стежитиме за дотриманням карантину [ Редактировать ]
Поліція стежитиме за тим, як українці дотримуються карантину. Передусім це стосується тих, хто нещодавно повернувся з-за кордону. Відповідні заходи силовики та медики напередодні узгодили на спільній нараді, - повідомила прес-служба Нацполіції.
Лікарі, у разі виявлення нових випадків зараження, - сповіщатимуть про це правоохоронців, а ті встановлюватимуть коло контактів. Крім того, прикордонна служба передасть поліції дані українців, які останнім часом подорожували.
Ігор Клименко, голова Національної поліції України:
Інформацію про хворих поліцейським надаватимуть лікарі. Якщо хворі нещодавно тільки повернулися з-за кордону, то поліція разом з Держприкордонною службою буде отримувати інформацію про попутників. В подальшому працівники поліції спілкуються з контактними особами або ж відвідують їх за місцем проживання та інформують, що громадяни мали контакт з хворими на коронавірус.
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