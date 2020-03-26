Передусім це стосується тих, хто нещодавно повернувся з-за кордону

Поліція стежитиме за тим, як українці дотримуються карантину. Передусім це стосується тих, хто нещодавно повернувся з-за кордону. Відповідні заходи силовики та медики напередодні узгодили на спільній нараді, - повідомила прес-служба Нацполіції.

Лікарі, у разі виявлення нових випадків зараження, - сповіщатимуть про це правоохоронців, а ті встановлюватимуть коло контактів. Крім того, прикордонна служба передасть поліції дані українців, які останнім часом подорожували.

Ігор Клименко, голова Національної поліції України: