В Украине пятый человек скончался от коронавируса [ Редактировать ]
В Украине от коронавируса умер еще один человек. 76-летняя женщина из Сумской области стала пятой жертвой заболевания.
Она проживала в селе Казацкое Конотопского района. Она находилась в реанимации, была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, но не выжила.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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