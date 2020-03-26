В Украине от коронавируса умер еще один человек. 76-летняя женщина из Сумской области стала пятой жертвой заболевания.

Она проживала в селе Казацкое Конотопского района. Она находилась в реанимации, была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, но не выжила.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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