Audi и Volkswagen поменяли логотипы [ Редактировать ]
Производители автомобилей Audi и Volkswagen поменяли логотипы компаний из-за коронавируса. Таким образом автопроизводители напоминают о том, что всем жителям планеты необходимо держать дистанцию в непростой период. Об этом сообщает Car and Driver.
Так, четыре кольца Audi "разъехались" в разные стороны.
А в эмблеме Volkswagen между буквами V и W появилось расстояние.
В компаниях таких оригинальным образом напомнили о важности соблюдения дистанции между людьми во время эпидемии коронавируса. Правительство и организации здравоохранения во всем мире заявляют, что физическое дистанцирование на полтора-два метра от других поможет предотвратить передачу инфекции.
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