В Украине запустили производство уникальных вахтовых автобусов, предназначенных для перевозки персонала. Об этом сообщает издание "Акценты".

Отмечается, что компания Polycar представила новый вахтовый автобус на шасси автомобиля IVECO, модели EuroCargo ML110E25WS. Данный автомобиль имеет 6-цилиндровый двигатель, мощность которого достигает 251 лошадиных сил. Помимо этого в нем установлена 6-ступенчатая механическая коробка передач и привод 4х4.

Кабина водителя имеет укороченный типаж. В ней установлено лишь место для водителя и два пассажирских сидения.

Основной частью автомобиля является пассажирский фургон, размещенный на его заднем шасси, который имеет такие характеристики:

1. 22 места для сидения, которые выполнены достаточно качественно и размещены парами. Кроме того они имеют индивидуальные поручни, которые упрощают посадку и движение по проходу фургона.

2. 9 окон, которые размещены по всей длине боковой стенки. Некоторые из них сплошные, а некоторые имеют отверстия с выдвижными отсеками для проветривания.

3. В обшивке потолка установлены 8 LED-светильников, которые обеспечивают отличную видимость в темное время суток.

4. Автономный дизельный обогреватель, также независимая от него система обогрева от устройства охлаждения двигателя.

5. Монитор, который расположен в передней части фургона и имеет несколько вариантов подключения.

6. Система обратной связи с водителем автомобиля.

7. Световые маячки оранжевого цвета, которые расположены на кабине.

8. Обшивка фургона, которая сделана из материалов стойких к появлению ржавчины и износу.

Общее количество перевозимого персонала составляет 24 человека. Таким образом данный автомобиль будет удобен для предприятий, которым необходимо поставлять рабочие или вахтовые группы на отдаленные объекты.

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