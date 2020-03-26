Пенсіонери бояться ходити по магазинах, а необхідних ліків в найближчих аптеках немає

У Харкові після оголошення карантину містяни гуртуються й намагаються допомогти тим, хто опинився в скруті. Пенсіонери бояться ходити по магазинах, а необхідних ліків в найближчих аптеках немає. У соцмережах жителі створили платформу, де пропонують свою допомогу й шукають тих, кому вона потрібна. Як це працює - розповість Світлана Шекера.

Ян Герасимов щоранку бере велосипед і їде по продукти.

"Сегодня это рис и творог, и хлеб, вот, упакованный вот в этом пакетике".

Далі ці харчі за адресами розвозить нужденним. Пакунки - лишає на ручках вхідних дверей. Щоб не контактувати зі старенькими й не наражати їх на ризик.

"Мы оставляем здесь. Чтобы не было контакта, важно, чтобы человек не открывал дверь, чтобы я не передавал его прямо в руки. После этого я ему постучу и позвоню".

Хлопець розповідає: тільки-но в Харкові оголосили карантин, одразу з друзями в фейсбуці створили платформу. Сюди пишуть і ті, хто може допомогти, і ті, хто цієї допомоги потребує.

Ян Герасимов, волонтер:

В основном это доставка еды и доставка медикаментов. Дальше мы списываемся - созваниваемся, иногда родственники просят, например, доставить куда-нибудь еду или медикаменты.

Про людей, яким конче потрібні ліки, із соцмереж дізнається й Олена Вишня. На своїй старенькій машині дівчина розвозить найнеобхідніші препарати діабетикам.

"Сегодня достаточно насыщенный день, потому что вдруг будет если положение "надзвичайне" введут, и ограничат перевозки, переезды, поэтому сегодня спешим развезти инсулины, тест-полоски, кому они очень необходимы, и на почту, через почту сегодня около 12 отправок".

Олена й сама в зоні ризику, у неї цукровий діабет. Тож обов'язково одягає захисні рукавички й маску. Тримає дистанцію.

"Я бы не заходила, если честно. Вот, здесь полоски. Инсулин и полосочки для кетонов и полосочки для глюкометров. - Ой ой ой, спасибо. Никак не ожидала. Спасибо. Это богатство целое".

"Так непривычно гостей вот так у порога держать".

"Ой, спасибо, хватит, да. Хватит. У меня два заболевания, и астма, и диабет. И 49 лет уже диабету. На инсулине уже я. И возраст 67 лет. Совсем не мало. Ну и выходить сейчас тоже не очень-то. - Перебежками. Как-то. Ну, опасно, тревожно выходить".

Психологиня Катерина Шутальова запропонувала безплатні онлайн консультації. У неї - досвід допомоги людям ще з 2014.

Катерина Шутальова, психолог:

Увидев ситуацию, я спросила себя: чем я могу быть полезна. И у нас пока в Харькове нет коронавируса, но уже есть тысячи ситуаций, с ним связанных, которые стрессируют людей, пугают людей, напрягают.

Уже за першу добу Катерина отримала сім заявок. Люди не так бояться занедужати, як втратити роботу чи лишитися наодинці з домашнім тираном.

"История там молодой девушки, которая, ну ей около 20, и она вынуждена, потому что она работала в кафе, кафе на время карантина закрыли, денег нет, и она вынуждена возвращаться домой, в деревню, в семью, где папа всю жизнь ее бил. И откуда она убежала".

Доєднатися до Катерини вже готові і її колеги-психологи.