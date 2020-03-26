В Черновицкой области подтвердили новые случаи коронавируса [ Редактировать ]
В четверг, 26 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Черновицкой области выросло до 47. Об этом сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Осачук.
По словам главы ОГА, в четверг в области проверили 20 образцов. В 5 случаях тесты на коронавирус дали положительный результат. Среди новых заболевших двое детей.
"Среди новых выявленных фактов инфицирования мы имеем двух женщин и трех мужчин, среди них двое детей в возрасте 2 и 11 лет. Возраст взрослых до 40 лет", - заявил Осачук.
Ранее сообщалось, что на Донбассе началось массовое тестирование военных на коронавирус.
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