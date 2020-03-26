В Киеве 10-летний ребенок заразился коронавирусом [ Редактировать ]
В четверг, 26 марта, в Киеве возросло число зараженных коронавирусом. Среди инфицированных десятилетний мальчик. В общем в столице насчитывается 47 человек с Covid-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Сегодня получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины" еще 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус", - говорится в сообщении.
Заболели 4 женщины в возрасте от 22-х до 39-ти лет, двое мужчин - 48 и 62 года и десятилетний мальчик.
Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы. Пятеро - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.
"Еще раз обращаюсь ко всем: соблюдайте ограничительных мер, ограничьте социальные контакты! Вирус агрессивный и распространяется быстро. Берегите себя!" - отметил Кличко.
Ранее сообщалось, что на Донбассе началось массовое тестирование военных на коронавирус.
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