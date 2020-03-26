В четверг, 26 марта, стало известно, что на Донбассе началось массовое тестирование военных на коронавирус Covid-19. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что один из благотворительных фондов передал 1000 наборов для ПЦР-тестирования на коронавирус в военный госпиталь в Донецкой области. По словам представительницы фонда Натальи Калмыковой, сначала тестировать будут военных с симптомами ОРВИ и тех, у кого были контакты с подтвержденными случаями.

Также под первую волну попадут пресс-офицеры, офицеры военной службы правопорядка, командиры частей и подразделений.

Результаты после лабораторного исследования будет получать непосредственно медицинская служба ООС.

Также сообщается, что массовым тестированием военных намерены покрыть всю линию фронта. Само тестирование началось с Мариуполя, где ранее выявили случай коронавируса.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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