В Венгрии вспыхнул автобус с украинцами [ Редактировать ]
На пути к Будапешту загорелся автобус, в котором ехали украинские граждане.
Об этом сообщает издательство Корреспондент.
По их словам, в транспортном средстве на момент возгорания находилось около 50 украинцев.
"Сегодня с утра в Венгрии на автобане М-3 загорелся автобус, перевозивший украинцев из Чехии. В автобусе находилось 44 человека, преимущественно закарпатцев",- сообщила на своей странице очевидица происшествия.
Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал, но автобус восстановлению не подлежит.
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