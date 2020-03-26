На пути к Будапешту загорелся автобус, в котором ехали украинские граждане.

Об этом сообщает издательство Корреспондент.

По их словам, в транспортном средстве на момент возгорания находилось около 50 украинцев.

"Сегодня с утра в Венгрии на автобане М-3 загорелся автобус, перевозивший украинцев из Чехии. В автобусе находилось 44 человека, преимущественно закарпатцев",- сообщила на своей странице очевидица происшествия.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал, но автобус восстановлению не подлежит.

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