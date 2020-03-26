Дружина Леоніда Кожари, якого підозрюють у вбивстві Сергія Старицького, зізналась у злочині, - про це сьогодні повідомив захист екс-міністра у суді, де обирали запобіжний захід підозрюваному.

За словами адвокатів, Марина Козерод, подала заяву про зізнання у скоєнні кримінального правопорушення. Водночас, представник прокурора повідомив, що правоохоронці поки що не отримали цей документ. Обирати запобіжний захід Леоніду Кожарі суд продовжить завтра.

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого в будинку екс-міністра стріляли з пістолета, зареєстрованого на колишнього очільника МЗС. Попередня версія поліції була "самогубство".