Дружина Леоніда Кожари зізналася у вбивстві Сергія Старицького [ Редактировать ]
Дружина Леоніда Кожари, якого підозрюють у вбивстві Сергія Старицького, зізналась у злочині, - про це сьогодні повідомив захист екс-міністра у суді, де обирали запобіжний захід підозрюваному.
За словами адвокатів, Марина Козерод, подала заяву про зізнання у скоєнні кримінального правопорушення. Водночас, представник прокурора повідомив, що правоохоронці поки що не отримали цей документ. Обирати запобіжний захід Леоніду Кожарі суд продовжить завтра.
Нагадаємо, у ніч на 22 лютого в будинку екс-міністра стріляли з пістолета, зареєстрованого на колишнього очільника МЗС. Попередня версія поліції була "самогубство".
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