У Игоря Николаева заподозрили коронавирус [ Редактировать ]
Известный российский певец Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус Covid-19.
По их данным, певец и композитор доставлен в больницу в Коммунарку "с предварительным положительным анализом на коронавирус".
При этом издание сообщает, что у артиста только взяли анализ для проверки подозрений на заражение Covid-19.
Ранее мы писали о том, что Лев Лещенко находится в реанимации. У артиста обнаружили коронавирус. Его концертный директор дал комментарий и сообщил, что исполнитель в очень тяжелом состоянии, как и его жена.
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