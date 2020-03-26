Известный российский певец Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус Covid-19.

По их данным, певец и композитор доставлен в больницу в Коммунарку "с предварительным положительным анализом на коронавирус".

При этом издание сообщает, что у артиста только взяли анализ для проверки подозрений на заражение Covid-19.

Ранее мы писали о том, что Лев Лещенко находится в реанимации. У артиста обнаружили коронавирус. Его концертный директор дал комментарий и сообщил, что исполнитель в очень тяжелом состоянии, как и его жена.