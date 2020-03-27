Запрет на поездки: Uber будет "банить" клиентов с коронавирусом [ Редактировать ]
Компания Uber начнет блокировать клиентов и водителей, у которых обнаружат коронавирусную инфекцию.
Об этом сообщает пресс-служба такси.
По их словам, всем заблокированным пользователям будут выплачивать компенсацию.
Размер выплат пока остается неизвестным.
Отмечается, что Uber выдает своим курьерам и водителям необходимые средства защиты и дезинфекции.
Кроме того, компания уже заблокировала 240 аккаунтов на территории Мексики.
Ранее стало известно какие службы такси начнут возить бесплатно медработников в медицинские центры.
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