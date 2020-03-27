Компания Uber начнет блокировать клиентов и водителей, у которых обнаружат коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает пресс-служба такси.

По их словам, всем заблокированным пользователям будут выплачивать компенсацию.

Размер выплат пока остается неизвестным.

Отмечается, что Uber выдает своим курьерам и водителям необходимые средства защиты и дезинфекции.

Кроме того, компания уже заблокировала 240 аккаунтов на территории Мексики.

Ранее стало известно какие службы такси начнут возить бесплатно медработников в медицинские центры.