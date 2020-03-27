После очередной встречи ТКГ и ее рабочих подгрупп по Донбассу, специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау рассказала о ее итогах. Так, ОБСЕ призвала стороны ввести глобальное перемирие в связи с пандемией коронавируса, остановить боевые действия и ввести режим прекращения огня, передает пресс-служба организации.

Грау отметила, что свободное пересечение линии соприкосновения является важным для деятельности международных гуманитарных организаций, в частности Международного Комитета Красного Креста.

Посол также обратилась к сторонам с призывом "сделать все необходимое, чтобы меры по борьбе с коронавирусом не стали дополнительным препятствием для полного и свободного доступа СММ по всей территории Украины в соответствии с ее мандатом".

Она рассказала, что стороны также обсуждали определение дополнительных участков разведения сил и средств. По ее словам, "для решения этого вопроса еще понадобятся дополнительные усилия".

Представительница ОБСЕ в Украине добавила, что при обсуждении противоминной деятельности участники рабочей группы сошлись во мнении о ее необходимости, подчеркивая при этом особую важность разминирования гражданских объектов и их окрестностей.

Ранее мы писали, что на Донбассе началось массовое тестирование военных на коронавирус.