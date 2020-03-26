В Ивано-Франковской области коронавирус обнаружили у священника [ Редактировать ]
В четверг, 26 марта, стало известно, что в Ивано-Франковской области обнаружили заражение коронавирусом у местного священника. Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач области Руслан Савчук.
По словам главного санврача, коронавирус подтвердили у священника с Надвирнянского района. Сейчас мужчина находится в состоянии средней тяжести, но оно улучшается.
"Богослужений в последнее время он не проводил. Была лишь небольшая хода. Контактный круг лиц определен", - заявил Савчук.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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