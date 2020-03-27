Френсис Мэтью, герой второго сезона украинского шоу "Холостяк", заразился коронавирусом. Об этом мужчина написал на своей странице в Instagram.

Мужчина борется с вирусом уже восемь дней. Он отметил, что ему было тяжело дышать и подниматься по лестнице.

По словам 40-летнего Мэтью, в минувший вторник он начал ощущать сильную усталость, тяжесть и сильную боль в груди. Затем у мужчины ослабели вкусовые и слуховые рецепторы.

Мэтью вынужден был полностью отказаться от упражнений, поскольку ему было тяжело даже подниматься по лестнице.

На восьмой день после появления симптомов, у холостяка "появилось немного энергии" и захотелось основательно убрать в квартире и побриться".

Напомним, 34-летний пилот, владелец летной школы в США Макс Михайлюк стал главным "Холостяком" 2020 года.

Также, участница телешоу "Холостяк" Анна Козырь вышла замуж. Свадебное путешествие состоялось в ОАЭ.