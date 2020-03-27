В Испании почти 10 тысяч врачей заболели коронавирусом.

Об этом сообщает Ultima Hora.

По информации, количество больных медиков составляет 14.7% от всех зараженных.

Кроме того, среди медработников количество заболевших возросло на 75%.

При этом число умерших врачей не называется.

Также мы писали о том, что названы основные причины смертности от COVID-19. Основной причиной называют сопутствующие заболевания.