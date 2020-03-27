В Испании 9500 медиков инфицированы коронавирусом [ Редактировать ]
В Испании почти 10 тысяч врачей заболели коронавирусом.
Об этом сообщает Ultima Hora.
По информации, количество больных медиков составляет 14.7% от всех зараженных.
Кроме того, среди медработников количество заболевших возросло на 75%.
При этом число умерших врачей не называется.
Также мы писали о том, что названы основные причины смертности от COVID-19. Основной причиной называют сопутствующие заболевания.
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