Оптимізму щодо пандемії у всьому світі все менше

Схоже, оптимізму щодо пандемії у всьому світі все менше. Генеральний директор Всесвітньої організації здоров'я на віртуальному саміті Великої 20 заявив, що темпи інфікування зростають! І якщо не вжити жорстких заходів помруть мільйони людей.

Як допомагає соціальне дистанціювання. І чому коронавірус небезпечніший за грип - наочно розповість Ірина Баглай.

Один хворий - два з половиною інфікованих. Це розрахунки медиків Всесвітньої організації охорони здоров'я, аби унаочнити передачу вірусу.

Заразність COVID-19 Вища за грип, якщо оцінювати за цим критерієм. А поширення за математичними розрахунками виглядатиме ось так: і зростатиме у геометричній прогресії - 1-2-4 і далі. Тож чим менше контактів - тим менше інфікованих!

Чим саме коронавірус небезпечніший за грип? Бо підхопити його можна від людини, в якої й симптомів нема, а вірус в інкубаційному періоді! Він, нагадаю, триває 14 днів.

Та найгірше, що коронавірус просто ламає медичні системи країн. Чому? Бо одномоментно заражається дуже велика кількість людей, які потребують лікування в реанімаціях.

Трохи наочної арифметики від українського лікаря Романа Глущенка. Переводимо відсотки в цифри: Уявімо, що COVID19 підхопили 1000 людей. 900 із них перенесуть хворобу легко або взагалі без симптомів. Насамперед, це діти та підлітки.

100 людей відчують доволі серйозні симптоми і можуть потрапити в лікарню. Із цієї сотні 80 перенесуть коронавірус важко. А решта - обов'язково потребуватиме госпіталізації. Бо у 15 розвинеться пневмонія, у 5 легеневий фіброз, вони потребуватимуть реанімації! І троє з них помруть.

І це лише розрахунки на умовній тисячі людей. А якщо їх помножити на мільйони?.За прогнозами медиків, коронавірусом перехворіють 70 відсотків людей на землі! А за орієнтовним прогнозом Національної академії наук України, якщо протиепідеміологічні заходи будуть недостатніми - в нашій країні може перехворіти понад 22 мільйони українців!

То ж чи буде готова наша медицина прийняти такий майже одномоментний удар?

І наступне рівняння, яке вже доведеться розв'язувати медикам - це розподіл ліжко-місць. Звісно, в Україні немає достатньої кількості ані апаратів штучної вентиляції легень, ані ліжко-місць в реанімаціях, ані, власне, медперсоналу. За великого напливу хворих вмикається військовий протокол. Коли лікар вирішує, кого рятувати першочергово.

І це сценарій, якого не можна допустити! Тож не забуваємо про безпечні півтора метри дистанції. Зайвий раз не виходимо з дому і миємо миємо руки. Бо саме так реально знизити показник захворюваності - уп'ятеро. Мама, ти все зрозуміла?