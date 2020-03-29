Украина перешла на летнее время [ Редактировать ]
В ночь на 29 марта, Украина перешла на летнее время. В 03:00 стрелки часов были переведены на час вперед. Таким образом, с сегодняшнего дня украинцы будут просыпаться один на час раньше.
Переход на летнее время происходит регламентирует постановление Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".
"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад", - говорится в документе.
Страны Европы в последний раз перейдут на летнее время в марте 2021 года. В России сезонный перевод часов отменили в 2011 году.
В северном полушарии летнее время используется почти повсеместно в США, Канаде, (кроме ряда штатов и провинций, например, канадского Саскачевана) и Мексике. В южном полушарии стрелки переводят в ряде штатов Австралии, Новой Зеландии, Чили, Бразилии, Парагвае. Отказались от использования летнего времени Япония, Китай, Индия и Сингапур.
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