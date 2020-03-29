В сети появилось видео страшной аварии на Воздухофлотском проспекте в Киеве, которая произошла утром 26 марта. Как сообщали "Подробности", в ДТП погибла сотрудница детской больницы "Охматдет".

На видео видно, как автомобиль Renault службы такси Bolt на высокой скорости влетел в конструкцию пешеходного перехода. В ДТП погибла женщина-пассажир, а водителя госпитализировали.

Позже забрать в больницу пришлось и дочь погибшей сотрудницы "Охматдета". Женщине, которая на место аварии, стало плохо, и ее увезла в больницу кареты скорой помощи.

Как писали "Подробности", с 20 марта службы такси Uklon, Bolt и Uber заявили о готовности бесплатно возить медицинских работников с работы и на работу.