Появилось видео ДТП на Воздухофлотском проспекте в Киеве, где погибла сотрудница "Охматдета" [ Редактировать ]
В сети появилось видео страшной аварии на Воздухофлотском проспекте в Киеве, которая произошла утром 26 марта. Как сообщали "Подробности", в ДТП погибла сотрудница детской больницы "Охматдет".
На видео видно, как автомобиль Renault службы такси Bolt на высокой скорости влетел в конструкцию пешеходного перехода. В ДТП погибла женщина-пассажир, а водителя госпитализировали.
Позже забрать в больницу пришлось и дочь погибшей сотрудницы "Охматдета". Женщине, которая на место аварии, стало плохо, и ее увезла в больницу кареты скорой помощи.
Как писали "Подробности", с 20 марта службы такси Uklon, Bolt и Uber заявили о готовности бесплатно возить медицинских работников с работы и на работу.
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