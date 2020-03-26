В Киеве на Воздухофлотском проспекте произошло ДТП/ Фото: ru.wikipedia.org

В четверг, 26 марта, на Воздухофлотском проспекте, 5 в Киеве произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Автомобиль Renault от такси Bolt разбился вдребезги", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что есть пострадавшие, а по непроверенной пока информации - даже погибшие.

Детали ДТП уточняются.

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