На Воздухофлотском проспекте в Киеве произошла жуткая авария [ Редактировать ]
В четверг, 26 марта, на Воздухофлотском проспекте, 5 в Киеве произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
"Автомобиль Renault от такси Bolt разбился вдребезги", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что есть пострадавшие, а по непроверенной пока информации - даже погибшие.
Детали ДТП уточняются.
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