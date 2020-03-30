Самоізолювалися на деревах. Деякі індійці дуже відповідально поставилися до необхідності дотримувати суворого карантину.

В одному з селищ працівники, що повернулися додому з роботи в містах, збудували собі халабуди на гілках. Місцевий лікар рекомендував їм усамітнитися від родин на два тижні. Але в хатах бідняків окремі кімнати то величезна розкіш. Тож і довелося нашвидку споруджати тимчасові житла.

Біжой Сінг Лая, мешканець села: