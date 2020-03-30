Індійці будують собі хатки для карантину на гілках [ Редактировать ]
Самоізолювалися на деревах. Деякі індійці дуже відповідально поставилися до необхідності дотримувати суворого карантину.
В одному з селищ працівники, що повернулися додому з роботи в містах, збудували собі халабуди на гілках. Місцевий лікар рекомендував їм усамітнитися від родин на два тижні. Але в хатах бідняків окремі кімнати то величезна розкіш. Тож і довелося нашвидку споруджати тимчасові житла.
Біжой Сінг Лая, мешканець села:
Лікар наказав нам не контактувати з іншими людьми. У селі вирішили, що нам треба ізолюватися. Ми живемо на та під деревами з нашої власної волі, і нам тут досить добре. Жодних проблем у цьому.
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