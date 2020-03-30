Україна запровадила нові стандарти надання меддопомоги хворим на COVID-19 [ Редактировать ]
Україна відучора почала працювати за оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги хворим на COVID-19.
Відтепер пацієнтів із легкою формою захворювання, що не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати вдома.
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