Пережившая "испанку" миссис Черчиль за пару часов скончалась от коронавируса [ Редактировать ]
В Великобритании, в приюте в Солфорде, от коронавируса Covid-19 скончалась 108-летняя Хильда Черчилль, став самой старой жительницей Земли, жизнь которой унесла болезнь. Об этом сообщает The Guardian.
Женщина смогла пережить пандемию испанского гриппа в 1919-1920 годах, однако пандемия коронавируса обернулась для нее смертью.
Хильда Черчиль умерла в субботу, 28 марта, через несколько часов после положительного результата теста на коронавирус. Через восемь дней ей исполнилось бы 109 лет.
"Когда я последний раз посещал ее, мы говорили о коронавирусе, и предупредил, что некоторое время не сможем видеться. Она сказала, что это очень похоже на испанский грипп, но тогда самолетов не было и вирусу все равно удалось распространиться повсюду", - сказал внук пенсионерки.
Фото: Хильда Черчилль
Напомним, у принца Чарльза обнаружили коронавирус.
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