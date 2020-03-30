В Великобритании, в приюте в Солфорде, от коронавируса Covid-19 скончалась 108-летняя Хильда Черчилль, став самой старой жительницей Земли, жизнь которой унесла болезнь. Об этом сообщает The Guardian.

Женщина смогла пережить пандемию испанского гриппа в 1919-1920 годах, однако пандемия коронавируса обернулась для нее смертью.

Хильда Черчиль умерла в субботу, 28 марта, через несколько часов после положительного результата теста на коронавирус. Через восемь дней ей исполнилось бы 109 лет.

"Когда я последний раз посещал ее, мы говорили о коронавирусе, и предупредил, что некоторое время не сможем видеться. Она сказала, что это очень похоже на испанский грипп, но тогда самолетов не было и вирусу все равно удалось распространиться повсюду", - сказал внук пенсионерки.

Фото: Хильда Черчилль

Напомним, у принца Чарльза обнаружили коронавирус.