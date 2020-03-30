Митрополит Онуфрий передал оборудование и защитные костюмы столичной Александровской больнице [ Редактировать ]
Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий передал медицинскую технику, аппарат ИВЛ и 300 комплектов защитных костюмов для медперсонала столичной Александровской клинической больнице, которая входит в перечень больниц, определенных как опорные для приема больных коронавирусом.
Как сообщает Центр информации УПЦ, Блаженнейший встретился с врачами в своей резиденции в Киево-Печерской лавре.
"Мы, конечно, сейчас переживаем сложное время, но оно не является самым сложным во всей истории. Божьего благословения на всех медиков, на всех, кто трудится в это трудное время, кто показывает свою любовь", - сказал Митрополит Онуфрий.
"Это очень хорошее средство индивидуальной защиты, прежде всего тем, что в нем можно ходить несколько часов. Одноразовые (костюмы - ред.), конечно, тоже очень важны. Бывает нужно очень долго находиться среди пациентов. Спасибо Вам большое! Мы очень благодарны нашим меценатам и нашей Церкви за то, что Вы поддерживаете нас оборудованием, защищаете докторов и молитесь за наших медицинских работников. Мы просим Божьего благословения, чтобы помогал нам Всевышний спасать наших пациентов", - сказали врачи Александровской больницы.
Ранее Центр информации УПЦ сообщал, что 25 марта Митрополит Онуфрий передал детской больнице в Черновцах медицинское оборудование и защитные костюмы.
Как сообщалось ранее, во всех храмах Украинской Православной Церкви за Божественной литургией в течение карантина будут молиться о медицинских работниках, а во всех монастырях УПЦ подготовят помещения для возможного приема больных коронавирусом COVID-19.
по теме
Во Львове подтвердили еще два случая коронавируса
По его словам, первый случай был выявлен у пациентки 5-й больницы
Коронавирус в Черновцах: 7 пациентов - в тяжелом состоянии
Сообщается, что все семь пациентов подключенные к искусственной вентиляции легких
ВНО-2020 и карантин: что ждет школьников в Украине?
О предотвращении распространения коронавируса у нас в стране можно спорить очень долго
Коронавирус в Украине: новости за сутки
Отметим, что число инфицированных резко возросло именно за прошедшие сутки
"Дотримання самоізоляції - ключова річ": Віктор Ляшко прокоментував ситуацію з коронавірусом в Україні
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про ситуацію із діагностикою коронавірусу та прокоментував питання повернення українців з-за кордону
"Досягнутий консенсус": Микита Потураєв розповів, за що депутати голосуватимуть найближчими днями
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв в ефірі передачі "Подробиці тижня" розповів про законопроекти, за які будуть голосувати депутати на позачерговій фракції Верховної Ради