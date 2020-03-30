В Броварах Киевской области есть первая выздоровевшая от коронавируса, еще один зараженный идет на поправку. Об этом в Facebook сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

По его словам, ранее госпитализированная 21-летняя девушка получила второй отрицательный тест на COVID-19. Она проходила лечение в местной многопрофильной клинической больнице.

"Второй тест также оказался отрицательным. Можем говорить о первом случае выздоровления от COVID-19 в Броварах", - отметил Сапожко.

Он также добавил, что по состоянию на сегодня в Броварах один случай инфицирования коронавирусом у мужчины, который был в Египте. Мэр уточнил, что он тоже идет на поправку.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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