В Италии полностью выздоровел от коронавируса 101-летний местный житель. Об этом сообщила заместитель мэра итальянского города Римини Глория Лесу.

Пациента госпитализировали в больницу Римини с положительным результатом анализа на коронавирус на прошлой неделе. За несколько дней он полностью поправился.

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"Господин П. из Римини родился в 1919 году, в разгар другой трагической мировой пандемии. Он видел все: голод, боль, прогресс, кризис и восстановление. Перейдя 100-летний рубеж, судьба поставила перед ним этот новый вызов, невидимый и ужасный одновременно", - отметила заместитель мэра.

По словам Лесу, в четверг, 26 марта, утром она узнала, что пациента выписали из больницы и семья увезла его домой.

"Надежда на будущее для всех нас - в организме человека, которому больше ста лет, в то время как печальные хроники этих недель ежедневно сообщают о вирусе, который особенно поражает пожилых людей. Он это сделал. Господин П. сделал это. Научил, что даже в 101 год будущее еще не предначертано", - завершила свое обращение Лесу.

Ранее мы писали о том, что в Китае 101-летний мужчина излечился от коронавируса. Также в Италии замедлился рост смертности от коронавируса.

Напомним, по стоянию на четверг, 26 марта, в Украине зафиксировали 156 случаев заболевания коронавирусом. От вируса умерли 5 человек, 1- выздоровел.