Шестеро українців вже побороли коронавірусну хворобу. Такі дані МОЗу за останю добу. Всього ж в Україні зафіксовано 480 випадків захворювання на Сovid-19, 12 людей померли. Докладніше про ситуацію - далі у матеріалі.

Найбільша кількість хворих - 102 - у Києві, 49 у Київській області. 50 випадків зафіксовано на Черкащині, 9 на Сумщині, 5 у Житомирській області, 1 у Полтавській, 4 у Кіровоградській, 2 у Чернігівській. У Чернівецькій області 75 випадків, 60 на Тернопільщині, та 41 в Івано-Франківській області, 6 випадків захворювання у Львівській області, 1 в Закарпатській, 11 в Рівненській та 23 у Вінницькій, по 2 на Волині, та у Хмельницькій області. 1 випадок у Херсонській області, 8 підтверджено в Одеській та Дніпропетровській областях, 11 в Запорізькій, 6 у Донецькій, 2 - у Луганській областях, один випадок на Харківщині.

567 мобільних бригад медиків створено по всій країні. У кожному регіоні забирати зразки на аналізи у підозрюваних на захворювання будуть із дому. Також, у МОЗ повідомили, що вже визначено понад 240 лікарень, так званої першої хвилі. Там прийматимуть пацієнтів з коронавірусом. Біля кожної лікарні облаштують намети для санітарного сортування хворих. Такий первинний скрінінговий відбір включатиме безконтактне вимірювання температури тіла та анамнез на виявлення респіраторних симптомів - кашлю, нежитю, задишки.

Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України:

В разі масового надходження хворих з коронавірусною хворобою, ми не повинні всіх запускати до стаціонарного відділення де проводити сортування. Саме в цих палатках будуть проводити сортування і в стаціонари, які в подальшому будуть становитися ізоляторами будуть запускати тільки хворих з коронавірусною хворобою. Всі інші хворі будут сортуватись в палатках, за межами стаціонару, де дозволить запобігти внутрішнього лікарняного інфікування.

Медики закликають уважно ставитися до свого здоров'я, адже вірус не зважає ані на вік, ані на статус людини. Сovid-19 підтвердили у голови Запорізькій облради - Григорія Самардака. Помер від ускладнень через вірус колишній заступник голови Київської ОДА та член ради директорів Конфедерації забудовників України - Олег Міщенко.