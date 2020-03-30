Відсьогодні усіх українців, яких евакуюють з-за кордону - примусово ізолюватимуть на 2 тижні. Таке рішення ухвалили в Кабміні. Утім, люди заявляють про відсутність умов для обсервації. Чому? Розбирався Даніїл Снісар.

Двотижнева обсервація обов'язкова для усіх українців, які прибувають з-за кордону і людей, з якими вони контактували. Нові правила набули чинності сьогодні. Постанова уряду про внесення змін у нормативи щодо протидії поширенню коронавірусу з'явилася на сайті Кабміну опівдні.

Віктор Ляшко, заступника Міністра охорони здоров'я України:

Чітко зобов'язує тих, хто буде приїзджати зараз на територію України - проходити обсервацію. В місцях, визначених обласними державними адміністраціями, на 14 днів.

Так учора, проривали кордони медиків евакуйовані з В'єтнаму. Умовою польоту була згода на двотижневу обсервацію в одному з готелів на Київщині за ціною 200 євро з людини. Спершу громадяни нібито погодилися, але після прильоту передумали.

Віталій Кличко, мер Києва:

Ви відмовляєтесь від обсервації, повернувшись літаками з умовно закритого повітряного простору. Ви смієтесь і не вірете. І чомусь, думаєте, що пронесе.

- Закон еще в силу не вступил! - Это не законно!

А це вже ранкові кадри із салону літака, яким українці повернулися з Балі. Власним коштом. Вже після приземлення їх почали примушувати підписати особисті згоди на обсервацію, та, чомусь, про неспілкування зі ЗМІ, - інакше із літака вони не вийдуть.

Тарас Гончаренко, пасажир рейсу:

Рекомендуют нам направиться на обсервацию в две какие-то гостиницы, за свои деньги. Оплата 380 евро за две недели. Примерно, такой формат. И одна какая-то бесплатная гостиница. Просьба, обратить внимание на это сообщение. Мы готовы пройти медицинские обследования, медицинские тесты - за свои деньги.

На такі умови погодилися лише 80 пасажирів. Більшість обрали варіант обсервації державним коштом, у готелі "Козацькому". Той розташований у центрі столиці на Майдані Незалежності і перебуває на балансі Міністерства оборони.

Світлана Павловська, прессекретар Міністра оборони України:

Деякі з поселених не погодилися з необхідністю дотримання визначених заходів перестороги. На них було складено адміністративні протоколи.

И вот так вот 14 дней, мы будем втроем в такой маленькой комнатушке.

8 квадратних метрів на трьох та іржава вода з крану. Тож, деякі родини обрали варіант платної обсервації. Їх повезли до пансіонату у Пущі Водиці. Там з'ясувалося - у кімнатах за 380 євро, без харчування немає опалення.

Когда мы вылетали не было никакой официальной информации по поводу обсервации. Мы понимаем сегодняшнюю угрозу коронавируса и каждый из нас готов к домашней изоляции. Мы уже сутки не спали. Нас до сих пор не поселили, не обьявили наши возможные условия.

Десятки людей, без теплих речей увесь день провели на вулиці. На домашню самоізоляцію, яку їм запропонували, їх зрештою, не пустили. Обурені громадяни вважають - навіть при бажанні дотримуватися правил, - це майже неможливо. Адже жодних людських умов в країні для цього не створили.