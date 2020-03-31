Новости дня: главные события за 30 марта [ Редактировать ]
Фото: новости дня / art-oboi.com.ua
В воскресенье, 29 марта, в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
Украина
- Эвакуированные украинцы устроили побоище в аэропорту "Борисполь".
- Зеленский назвал три сценария развития пандемии.
- В Кабмине приняли решение об обязательной обсервации эвакуированных украинцев.
- Сивохо уволили с СНБО.
- В МИД призвали украинцев не возвращаться на родину.
- Уманский и Емец уволены с постов министров.
- Рада назначила новых глав Минфина и Минздрава.
Мир
- Трамп продлил карантин еще на месяц.
- В Южной Корее семьям заплатят по 816 долларов, чтобы пережить коронавирус.
- В Гренландии на время карантина ввели "сухой закон".
- Коронавирусом заболел один из богатейших людей Чехии.
- Мировые цены на нефть упали до минимума за 18 лет.
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