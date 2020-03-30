Пережить коронавирус: в Южной Корее семьям заплатят по 816 долларов [ Редактировать ]
Южная Корея выплатит экстренную материальную помощь большинству семей, чтобы помочь гражданам пережить экономические последствия эпидемии коронавируса. Об этом заявил президент страны Мун Чжэин, передает Reuters.
Все домашние хозяйства в Южной Корее получат от государства по 1 млн вон ($816). Субсидии будут лишены 30% семей с самым высоким уровнем доходов.
Президент республики Корея также сообщил, что правительство готовит пакет законов, предусматривающий налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса. Начиная с этого месяца, небольшие компании освободят от страховых взносов и коммунальных услуг. На спасение национальной экономки из-за пандемии коронавируса в Южной Корее уже выделили 90 млрд долларов.
В понедельник, 30 марта, власти азиатской страны сообщили о 78 новых случаях заражения вирусом COVID-19, как минимум 13 из них были завезены из-за границы. По официальным данным, в Южной Корее заболели 9 661 человек, из них 158 умерли.
В воскресенье, 29 марта, власти ввели обязательный двухнедельный карантин, для всем прибывающих из-за границы. Нарушение правил наказывается лишением свободы на срок до одного года или штрафом в размере 8 160 долларов США.
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