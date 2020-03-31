Зазвичай з настанням весни в миколаївському зоопарку людно

Замкнені ворота та порожні алеї - Миколаївський зоопарк в умовах карантину втрачає сотні тисяч гривень та споряджає працівників у вимушені відпустки. Через відсутність відвідувачів грошовий фонд закладу не поповнюється. Докладніше - мої колеги розкажуть.

Зазвичай з настанням весни в миколаївському зоопарку людно. Але тепла погода цьогоріч не принесла очікуваної хвилі відвідувачів. З початку карантину на території лише тварини і нечисленні співробітники.

Володимир Топчий, директор Миколаївського зоопарку:

Деньги, которые мы тратим на нашу хозяйственную деятельность, - это деньги, которые мы зарабатываем самостоятельно. Город нам помогает. Мы благодарны. Но эти деньги идут целевым назначением по тендерам, на зарплату, корма и коммунальные платежи.

У цьому місяці протрималися завдяки запасам кормів та коштів. Їх вистачить ще й на квітень, розповів директор звіринцю. Однак, якщо карантин ще подовжать, то буде скрутно.

Володимир Топчий, директор Миколаївського зоопарку:

Летом у нас по плану расходования наших средств это все деньги, которые мы зарабатываем. Если летом зоопарк будет закрыт, то может возникнуть проблема с оплатой кормов, выплатой зарплаты, коммунальных платежей.

Щодо співробітників, то наразі частина з них, як от лектори, екскурсоводи, касири, на вимушених канікулах. Дехто взяв відпустку за власний рахунок. А решта працює за спеціальним графіком - позмінно. Зокрема і через проблеми з транспортом.

Сергій Доновий, завідувач відділу орнітології:

Встают люди в 5 утра, в полшестого. Любыми путями, потому что знают, что на 8 утра надо быть на работе. Птицу надо накормить, напоить. Есть посетители или нету, но в вольерах должно быть чисто.

Поки зоопарк зачинений для відвідувачів, городяни все-таки мають змогу спостерігати за життям його мешканців. На сторінці закладу у "Фейсбуці" регулярно з'являються нові відео.

Володимир Топчий, директор Миколаївського зоопарку:

Зоопарк - всегда положительные эмоции. Сейчас их мало. Когда мы показываем наш молодняк, или просто животных, у людей возникают хорошие чувства, повышается настроение у кого-то.

Адміністрація обіцяє, що одразу після скасування обмежень зоопарк буде готовий приймати відвідувачів. Зокрема, гості зможуть побачити і поповнення у родинах тварин. Нещодавно у звіринці народився чотирирогий баранчик, уперше за майже 25 років вилупляться пташенята у чорних лебедів, а невдовзі і в даурських журавлів.