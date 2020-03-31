За сутки в Украину вернулись почти 5 тысяч украинцев [ Редактировать ]
В понедельник, 20 марта, в Украину вернулись почти пять тысяч наших граждан, сообщила Государственная пограничная служба.
Это существенно меньше по сравнению с предыдущими днями, в пунктах пропуска отсутствуют очереди из желающих вернуться в Украину.
"За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществили 10 тысяч пропускных операций. Почти половина - около 4 800 - это пропуск граждан Украины из-за рубежа. Среди украинцев, которые 30 марта вернулись из-за границы, 1,3 тысячи человек прибыли без собственного транспорта", - отмечают в ведомстве.
За сутки пограничники совместно с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опросили о состоянии здоровья более 6 100 человек. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания коронавирусом не обнаружено. Всем въехавшим в Украину выдавали информативное соглашение о самоизоляции и соответствующие памятки.
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