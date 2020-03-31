Член парламентской пропрезидентской фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам автомобильного транспорта Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Игорь Негулевский через свою фирму "София Гранит" стал крупным подрядчиком на ремонт дорог Николаевской области. При этом его компания имеет в штате всего 10 человек и не имеет своей техники. Об этом сообщает "Обозреватель".



Компания "София Гранит" выиграла сразу семь тендеров на сумму 20 млн гривен на ремонт дорог в Николаевской области. Ее бенефициарным собственником является нардеп Негулевский. По мнению журналистов, очевидно, что он использовал свой статус для продвижения интересов своей фирмы.



При этом "София Гранит" ранее занималась поставками щебня, резкой и изготовлением декоративного камня, и лишь иногда ямочным ремонтом, но каким-то образом стала основным подрядчиком Николаевской ОГА.



Согласно расследованию, есть документы, из которых следует, что компания согласилась с условиями тендерной документации не привлекать субподрядчиков. А из другого документа, где перечислен список работников "София Гранит", выясняется, что в компании работает всего 10 людей, включая директора и главного бухгалтера.



Как утверждает эксперт по тендерным закупкам Ирина Руденко, раньше местная Служба автодорог объявляла тендер на эксплуатацию одним большим лотом, куда был включен и текущий ремонт, и ремонт обочин. В прошлом году впервые разделили на отдельные участки дорог и все лоты по эксплуатации выиграла "София Гранит" - на сумму в 2,8 млн гривен. При этом компания сама предоставила справку о том, что у нее нет собственной техники, только арендованная.



Более того, исходя из данных открытых источников, "София Гранит" даже не предоставляла акты выполненных работ по предыдущим тендерам. Но рынок дорог Николаевщины им отдали и без этого.