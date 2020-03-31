Apple разработали тест на определение коронавируса [ Редактировать ]
Корпорация Apple создала тест на определения инфицирования COVID-19.
Об этом сообщает официальный сайт Apple.
По информации, тест был разработан совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний в США.
Отмечается, что, в случае определения симптомов инфекции, человек должен сидеть дома и самоизолироваться.
Известно, что на основе данных, врач сможет определить нужно ли сдавать другие анализы и госпитализировать больного.
Напомним, ранее Apple остановили производство одной из самых популярных моделей Iphone. Заводы в Индии закрылись из-за коронавируса.
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