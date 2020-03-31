Корпорация Apple создала тест на определения инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает официальный сайт Apple.

По информации, тест был разработан совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний в США.

Отмечается, что, в случае определения симптомов инфекции, человек должен сидеть дома и самоизолироваться.

Известно, что на основе данных, врач сможет определить нужно ли сдавать другие анализы и госпитализировать больного.

Напомним, ранее Apple остановили производство одной из самых популярных моделей Iphone. Заводы в Индии закрылись из-за коронавируса.