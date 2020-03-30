Индийская фирма Foxconn заявила об остановке работы своих предприятий, на которых производились модели iPhone XR.

Об этом сообщает ixbt.

По их словам, производство смартфонов стало невозможным из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что в ближайшее время в магазины не поступят новые модели iPhone XR.

Когда возобновят производство гаджетов, пока неизвестно.

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