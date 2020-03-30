Apple остановили производство самой популярной модели Iphone [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
Индийская фирма Foxconn заявила об остановке работы своих предприятий, на которых производились модели iPhone XR.
Об этом сообщает ixbt.
По их словам, производство смартфонов стало невозможным из-за пандемии коронавируса.
Отмечается, что в ближайшее время в магазины не поступят новые модели iPhone XR.
Когда возобновят производство гаджетов, пока неизвестно.
Читайте также, как Apple разрешила продавать в магазине только по 2 iPhone. Такое решение связано с приостановкой производства девайсов из-за коронавируса.
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