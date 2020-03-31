Обнаженная блондинка оседлала статую быка на Уолл-стрит [ Редактировать ]
В Нью-Йорке обнаженная блондинка, пользуясь отсутствием толп людей на улице из-за карантина, оседлала статую "Атакующего быка" в финансовом квартале Уолл-стрит. Случайным свидетелем откровенной фотосессии стал корреспондент The New York Post.
"Где ее перчатки?!", - возмущается издание. И отмечает, что при действующем карантине и пустых улицах рядом не оказалось никого, кто бы помешал "беззаботной пастушке" залезть на бронзовый символ финансового района.
Пока девушка позировала, ее снимала на телефон подруга. Как только участницы антисанитарной фотосессии заметила объектив журналиста, то поспешили скрыться.
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